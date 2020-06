Bologna-Juventus: le probabili formazioni ed i precedenti della sfida

Le probabili formazioni ed i precedenti di Bologna-Juventus, il match della 27esima giornata di campionato in programma questa sera.

La Juventus torna in campo dopo l’amara sconfitta ai rigori nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. I bianconeri questa sera verranno ospitati dal Bologna allo stadio Renato dall’Ara per la prima gara della 27esima giornata di campionato, che riprende il via dopo il lungo stop. Il calcio d’inizio è in programma alle 21:45. Attualmente la squadra di Sarri si trova al primo posto in classifica, ma con un solo punto di vantaggio dalla Lazio che mercoledì affronterà l’Atalanta in trasferta. Situazione completamente diversa per i padroni di casa che con 34 punti conquistati in 26 giornate si ritrovano a metà classifica, ma con un gap rassicurante dalla zona retrocessione.

Bologna-Juventus: le probabili formazioni

La squadra di Sinisa Mihajlovic dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con Skorupski tra i pali e la linea difensiva formata da Denswil e Danilo al centro e Tomiyasu e Dijks sulle linee centrali, assente per squalifica Bani. Per quanto riguarda la linea mediana molti sono i dubbi, ma avanti nei ballottaggi ci sono Soriano come trequartista, Medel e Svanberg. Infine il tridente offensivo sarà formato da Orsolini e Barrow sulle fasce e Sansone al centro, preferito a Palacio.

A specchio la Juventus di Sarri che ripropone il 4-3-3 come in Coppa. In difesa, davanti a Szczesny che torna tra i pali, confermati De Ligt, Bonucci come centrali e Cuadrado sulla fascia insieme a De Sciglio che dovrebbe sostituire Alex Sandro assente per infortunio. Al centro confermato il trio visto contro il Napoli composto da Bentancur, Pjanic e Matuidi, così come il tridente formato da Douglas Costa, Dybala e Ronaldo. Non convocati oltre ad Alex Sandro Khedira, Chiellini e Higuain, ancora out.

Bologna (4-3-3): probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Danilo, Dijks; Soriano, Medel, Svanberg; Orsolini, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

Juventus (4-3-3): probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Gianluca Rocchi della sezione di Firenze.

Bologna-Juventus: i precedenti

Quello di questa sera sarà il 146esimo confronto tra le due compagini in Serie A. Nel computo totale, i bianconeri sono nettamente avanti con 74 vittorie, compresa quella della sfida nel girone d’andata terminata 2-1, contro le 23 degli emiliani, 48 sono in totale i pareggi. Invariata la situazione se si prendono in considerazione le 72 sfide disputate in casa rossoblu: 31 successi per la Juventus, 23 per il Bologna e 18 i pareggi.

