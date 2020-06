Italia coronavirus, sarà crisi economica senza precedenti per molte città

La pandemia da Coronavirus, previa un inaspettato ritorno della malattia in autunno, preannuncia una tempesta economica senza precedenti per il Belpaese



La pandemia da coronavirus ha messo l’Italia in ginocchio. Sul territorio della pensiola ci sono alcune città che in futuro ne risentiranno da un punto di vista economico.

A specificarlo è uno studio di ricerche e statistica di Cerved che ha misurato l’attività produttiva di alcuni comuni italiani, mettendoli in relazione al picco di infetti raggiunto nei mesi in cui il Sars-Cov-2 si manifestava in maniera vibrante tra la gente.

Lo studio ha interessato ben 14 comuni tricolori e 1.600 attività di produzione e ha prodotto risultati poco incoraggianti in vista di una possibile e repentina ripresa economica per Torino, Venezia, Genova e Cagliari.

In alcune di queste province le conseguenze saranno catastrofiche nei reparti professionali cardine che hanno sempre fatto dei luoghi sopracitati, una bellezza turistica unica nel suo genere.

LEGGI ANCHE —–> Economia 2020-21, le prospettive sulla base dei dati Istat in Italia

Le perdite in termini di fatturato e le città più colpite economicamente dal Covid-19

Meno esposti, ma altrettanto rilevanti potrebbero essere le perdite in fatturato di Milano, Bari, Catania e Bologna. Si parla di oltre 300 miliardi di mancato ricavo, prodotto da vendite non assorbite.

Milano più di tutte potrebbe risentire delle conseguenze del coronavirus per la grande produzione lavorativa e il dispiegamento forza-lavoro più vasto d’Italia. Tra i settori più colpiti della metropoli lombarda ci saranno concessionari di autoveicoli e motocicli e non solo. La disoccupazione inoltre, toccherà i massimi storici anche per la città di Venezia che vede sull’orlo del licenziamento circa 74mila dipendenti. La frazione lagunare più antica e nobile d’Italia rischia un calo considerevole, in modo particolare, nel settore del turismo.

Altri comuni più rappresentativi della penisola che suderanno per riportare il bilancio dei costi e ricavi in fase di lieve agevolazione sono senz’altro Napoli e Bologna. I rispettivi capoluoghi di regione assaggeranno presunte perdite estreme nel prossimo biennio 20120-2021.

LEGGI ANCHE —–> Le Monde: “La drammatica previsione per l’economia italiana”

Il tutto in base a come si evolverà il virus nei prossimi mesi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.