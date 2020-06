Estate 2020, per Valentina Vignali è ufficialmente iniziata. La cestista e modella italiana si gode le belle giornate in un posto davvero unico

Valentina Vignali si gode la bella stagione, ormai arrivata. La modella trascorre le giornate in piscina precisamente sul lago di Garda. E la quarantena sembra solo un brutto ricordo. I suoi scatti sono favolosi e la donna mostra ai suoi follower posti incantevoli. Per i vip non c’è più tempo da perdere, è ora di viversi l’estate.

Valentina Vignali, che gambe