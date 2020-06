Sono tutti preoccupati per Stefano De Martino. L’uomo, ora impegnato con Made in Sud, sembra dimagrito. Soffre pene d’amore per la sua Belen?

Nonostante non la faccia notare, Stefano De Martino sta passando un momento delicato della sua vita. La sua storia con Belen sembra essere giunta al capolinea e questa volta per sempre. La coppia non ha voluto rilasciare dichiarazioni al riguardo. I fan, colleghi e il pubblico di Made in Sud sono preoccupati per il giovane conduttore, in particolare la zia Mara che durante il suo programma Domenica In, in collegamento con il ballerino gli detto: “Sei dimagrito troppo amore della zia”. La reazione di Stefano ha lasciato molti a bocca aperta.

Stefano De Martino e la sua reazione