Un fascino ed una bellezza impareggiabili per Pamela Prati. La donna di spettacolo sarda si mostra in tutta la sua avvenenza mentre danza così su Instagram.

Carico di sensualità magnifico per Pamela Prati. La 61enne sarda scrive quanto segue. “Le canzoni arrivano così, all’improvviso, le sentì dentro di te, ti mettono voglia di ridere, ti fanno commuovere, ma sopratutto… TI FANNO BALLARE!!! E vi assicuro che il mio nuovo singolo vi farà ballare tantissimo! A tra poco…❤️🎼”. Parole che accompagnano una clip particolare.

Nel filmato che la Prati posta sul suo profilo personale Instagram, vediamo quest’ultima inscenare una danza che più sensuale non si può. Il tutto indossando della biancheria intima. Ed a dispetto dell’età, lei appare davvero in forme splendide e magnifiche. Come fa ad essere sempre così femminile, desiderabile e piena di bellezza? Merito di tanto esercizio fisico e di una cura verso sé stessa costante.

Pamela Prati, uno splendore mentre canta

Visualizza questo post su Instagram Vita meravigliosa….❤️ Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 21 Giu 2020 alle ore 9:35 PDT

Un qualcosa che, quando diventa una abitudine, presenta soltanto dei risvolti piacevoli e non comporta più alcuna fatica. Il difficile è sempre cominciare. Ma basta poco per adattarsi ad una dieta o ad una sessione periodica di sana attività fisica. Ed il risultato sarà essere belle come Pamela. Che è rimasta in tutto e per tutto simile alla donna che incantava tutti al Bagaglino tra gli anni ’80 e ’90.

Visualizza questo post su Instagram Libertà 🌺 Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 20 Giu 2020 alle ore 5:53 PDT

