Naike Rivelli completamente senza vestiti in soggiorno – FOTO

No ‼️‼️ Not Bondage ‼️‼️ just Flying Yoga 🧘🏼‍♀️ #naikerivelli ©️copyright #photo #copyright No non pratico il bondage. Come al solito certe fonti di finto giornalismo gossip hanno preso le mie foto e le hanno pubblicate scrivendo che io pratico bondage… 🙈😳😳🤔🙄🤥🤥 No non lo pratico, pratico yoga e flying yoga … se non sapete cosa sia.. informatevi prima di sfruttare le mie immagini per scrivere bugie per attirare lettori in più. Se poi la sera, il flying yoga.. lo si fa col proprio compagno.. non è bondage.. è .. solo amarsi nell’aria ❣️‼️❤️‼️ @ornellamuti @nude_yogagirl