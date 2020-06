Italia, assembramenti ovunque. il ministro Boccia: “Rischiamo di vanificare tutto”

L’Italia si risveglia dallo shock della pandemia e riprende gli assembramenti su tutto il territorio. Il ministro Boccia: “Il virus non è scomparso”

In Italia la calca di gente che si verifica costantemente su tutto il territorio nazionale ha dimenticato i 240mila contagiati e i 35mila decessi dei mesi più recenti.

“L’Italia scherza col fuoco” – chiosa il ministro per gli affari regionali, Boccia. “Rischiamo di vanificare tutto il duro lavoro di questi mesi, nel preservare le uscite di massa e agevolare il disinnescamento del Covid-19”.

Gli assembramenti di persone con l’arrivo dell’estate sono schizzati come ai bei vecchi tempi, incuranti del pericolo ancora vivente.

Mezzi di trasporto affollati, movida notturna selvaggia sono solamente l’assaggio di un’estate rovente in tutti i sensi. Le riunioni di gruppo sotto l’ombrellone o i grandi festeggiamenti nelle piazze di Napoli per la vittoria della Coppa Italia rappresentano le utlime irregolarità di totale disprezzo delle norme anti-Covid.

LEGGI ANCHE —–> 2 Giugno, centro destra assembrato in piazza e senza mascherine

La mano dei giovanissimi sugli assembramenti e la campagna anti-Covid

La mappa delle violazioni si estende a tante persone, in modo particolare i giovanissimi che si distinguono senza mascherine e gel igienizzante, magari con la convinzione che il Sars-Cov-2 perda virulenza con il caldo.

Negli ultimi weekend da Nord a Sud si è verificato un esodo di massa non indifferente. Spostamenti in ogni angolo della pensiola, da Jesolo a Mondello, passando per Riccione, fino a Viareggio.

Ed ecco che contro l’affollamento nei luoghi balneari, considerata l’estate incombente interviene la Protezione Civile Ligure. Il corpo sociale scende in campo al fianco del rispetto delle normative da tenere sulle spiagge libere in prossimità delle riviere di Levante e Ponente su tutte.

LEGGI ANCHE —–> Il direttore dello Spallanzani: “L’emergenza non è finita”

Lungo la penisola il sindaco di Firenze si è mobilitato per organizzare un flash mob a Santo Spirito dai residenti del centro storico contro la gli assembramenti, rei secondo il suo parere di una cattiva gestione del pubblico, paventata da titolari e ristoratori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.