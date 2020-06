Covid-19, Zaia interviene per gli assembramenti: “Nuove restrizioni”

Covid-19, Zaia interviene per gli assembramenti: “Se si continua con gli assembramenti bisognerà introdurre delle nuove restrizioni”

Luca Zaia è preoccupato per la situazione degli assembramenti che continua a ripetersi ogni giorno, in ogni città italiana. “In Veneto oggi abbiamo avuto due nuovi casi positivi, per un totale di 19247, mentre i ricoverati sono scesi a 223, con due pazienti rispetto in meno, i ricoverati rimangono stabili a 223 e nelle ultime ore abbiamo registrato un nuovo decesso, per un totale di 2003 dal 21 febbraio ad oggi. I dimessi invece sono stati 3543” ha annunciato.

Covid-19, Zaia è preoccupato per gli assembramenti: “Se continuate così ci saranno nuove restrizioni”

“Nel fine settimana abbiamo avuto molte segnalazioni di non rispetto delle misure di prevenzione e di assembramenti sulle spiagge o nelle piazze degli spritz. Certo, dal 10 aprile ad oggi il trend di nuovi casi positivi è in calo, ma anche oggi abbiamo registrato due nuovi casi positivi, il che significa che il virus continua a circolare, e quindi siamo fortemente preoccupati dal ritorno del virus”.

