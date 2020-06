Vanessa Incontrada in spiaggia: un fisico che ammalia – FOTO

Vanessa Incontrada ha postato poco fa uno scatto sui social in cui è in spiaggia a Cala Violina e contempla il mare

Visualizza questo post su Instagram Benvenuta estate ☀️😊 Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 22 Giu 2020 alle ore 1:58 PDT

La presentatrice italo-spagnola Vanessa Incontrada ha condiviso uno scatto in cui è sulla spiaggia di Cala Violina, una caletta della Maremma grossetana nel territorio comunale di Scarlino. Appare serena mentre guarda il mare e, anche se si vede solo il profilo, è in gran forma: il suo fisico è asciutto e tonico e le sue forme sono sinuose. La didascalia alla foto è stata: “Benvenuta estate ☀️😊 Besitos Amigos (Bacini amici) 😙🦋”.

Vanessa Incontrada è stata accusata di aver sottratto il marito all’ex cognata

Visualizza questo post su Instagram Il vento non si ferma con le mani ☺️😊 Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 19 Giu 2020 alle ore 12:08 PDT

Vanessa Incontrada è stata, in passato, accusata di aver rubato il marito della sua ex cognata. L’attuale compagno, Rossano Laurini, infatti, era sposato con la sorella dell’ex fidanzato della presentatrice italo-spagnola. Ma in una recente intervista la Incontrada ha spiegato che non andata così: “No, non è vero. Credimi, guardami negli occhi, io non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. Se questo bicchiere si rompe, io lo posso incollare, ma non sarà mai più integro”, ha detto Vanessa, che poi ha aggiunto che l’amore non si può rubare a qualcuno e che le uniche due cose della vita che non si possono controllare sono l’amore e la morte.

Visualizza questo post su Instagram L’inizio è sempre oggi 😊☺️ Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 17 Giu 2020 alle ore 12:44 PDT

“Io posso essere innamorata pazza del mio compagno, ma forse esco di qui, incontro un altro uomo e c’è un colpo di fulmine”, ha concluso la presentatrice.