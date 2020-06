Iniziano le riprese di Suburra 3, la prima serie tv italiana originale Netflix. Il pubblico la attende con ansia. Alessandro Borghi ci sarà?

Sta per tornare sul piccolo schermo la serie tv italiana targata Netflix: Suburra 3. Il pubblico non sta più nella pelle e la attende con ansia. Si prevede una stagione davvero sconvolgente e da quanto si apprende sarà quella conclusiva, ricca di colpi di scena e novità. Purtroppo le riprese sono state interrotte a causa dell’emergenza Covid-19, ma il cast è pronto a ritornare in pista. Le prime scene verranno girate in questi giorni. Di conseguenza potremmo vedere la nuova serie a breve, sicuramente entro l’anno.

Suburra 3, le novità