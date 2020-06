Zlatan Ibrahimovic, lo scatto in piazza Duomo incendia il Milan – FOTO

Zlatan Ibrahimovic sponsorizza il ritorno della Serie A e riaccende la passione dei tifosi rossoneri con uno scatto inedito sotto il Duomo di Milano

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milano dopo la quarantena nella sua amata e futura (?) realtà di Hammarby ha incendiato il cuore dei tifosi rossoneri.

Il Milan non vive certamente la sua migliore stagione calcistica. Il team allenato da mister Pioli è alle prese con l’ennesima stagione professionstica sottotono e con una rosa da cantiere aperto e senza idee. Tuttavia Gazidis e il suo staff hanno optato per l’ennesima rivoluzione a Casa Milan, prevista il prossimo settembre.

Il congedo di Boban e un Maldini con le valigie già pronte da tempo hanno fatto arrabbiare i tifosi milanisti, stanchi di rappresentare di anno in anno fuochi di paglia passeggeri privi di un progetto solido duraturo. Dopo l’esodo berlusconiano, il Milan non si è più ripreso e oggi può contare su pochi buoni intimi per cercare quantomeno di agguantare l’ingresso in Europa League al termine di questa stagione.

Uno di questi è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic. Lo scorpione di Malmoe nell’ultimo scatto su Instagram ha riacceso la voglia di rivalsa degli appassionati, allontanando i fantasmi che lo vedevano lontano ancora per molto tempo dai campi di gioco, causa infortunio.

Zlatan Ibrahimovic sta tornando: tifosi rossoneri in ecstasi

Lo scatto a braccia aperte in Piazza Duomo, sotto il monumento gotico della metropoli è un segno di nuova accoglienza nella House of the Lord Per Zlatan Ibrahimovic. A seguito dell’immagine immortalata nel silenzio della notte, il gigante svedese con 43milioni di followers al seguito si riprende il suo Milan ed è pronto ad assistere i compagni di squadra nella volata finale di stagione.

I tifosi rossoneri vorrebbero trattenerlo come testimoniano alcuni commenti sotto elencati: “RESTA AMORE MIO❤️❤️❤️“; “Vai Zlatan, Milano è tua❤️🖤”; “Sei il mio Dio, sei il Re”. Sarà d’accordo lo staff di Gazidis? Parola al campo.

