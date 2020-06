Cristiana Dell’Anna, la “Patrizia” di Gomorra in versione dolcezza e purezza – FOTO

Cristiana Dell’Anna ha condiviso un bellissimo scatto su Instagram: la ‘Patrizia’ di Gomorra ha scritto anche un post commovente.

Cristiana Dell’Anna è un’attrice bravissima. La 34enne, dopo una buona performance nella fiction ‘Un posto al sole’, ha conquistato la popolarità grazie alla sua interpretazione in ‘Gomorra – La Serie’. Nella serie ispirata dal best seller di Saviano, Dell’Anna ha interpretato il ruolo di Patrizia. Stagione dopo stagione il personaggio di Cristiana è diventato sempre più importante per lo sviluppo della trama. La nativa di Napoli ha un account Instagram che vanta ben 228mila follower. La classe ‘1985 poco fa ha condiviso un post molto dolce.

Il dolcissimo post di Cristiana Dell’Anna

Cristiana Dell’Anna ha postato una fotografia bellissima su Instagram, accompagnata da una didascalia molto dolce. Per guardare le immagini, cliccate su successivo.