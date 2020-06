Ornella Muti, lo scatto in dolce attesa commuove tutti , bellissima – FOTO

Ornella Muti. Sul profilo Instagram della figlia Naike appare uno scatto tenero e nostalgico che la ritrae in dolce attesa

Il 21 giugno si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Internazionale dello Yoga. Non a caso è stato scelto il solstizio d’estate poiché è il giorno più lungo dell’anno e con più ore di luce. Lo Yoga è una disciplina che lega esercizi fisici e filosofie orientali e unisce corpo, mente e anima.

Anche Naike Rivelli, a quanto pare, è una persona che segue tale pratica e tiene a condividere con tutti coloro che la seguono su Instagram la sua passione.

Lo fa condividendo degli scatti particolari, tra il provocatorio (tipico della Rivelli) e il nostalgico. Proprio su quest’ultimo aspetto vogliamo soffermarci. Per inneggiare ai benefici dello Yoga, Naike Rivelli pubblica una foto della madre da giovane, Ornella Muti, ritratta mentre fa esercizi. La particolarità? Nell’immagine è in dolce attesa. Di chi? Probabilmente della stessa Rivelli anche se la Muti ha anche altri due figli, Carolina e Andrea, nati da Federico Fachinetti.

Ornella Muti è bellissima, fasciata in una tutina attillata di colore viola. Uno sfondo meraviglioso dietro di lei, il cielo terso e un mare infinito. Lo scatto infonde pace e serenità. Lei è in ginocchio, una gamba fa una torsione particolare indicando la sua elasticità. E’ in posizione da namastè con le mani giunte all’altezza del petto.

La figlia di Ornella Muti e gli scatti provocanti e provocatori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli) in data: 22 Giu 2020 alle ore 8:04 PDT

Naike Rivelli è innamorata del suo lato B. Inutile negarlo. Le piace mostrarlo e farselo commentare. Rivendica spesso, tramite messaggi di accompagnamento ai suoi post su Instagram, il fatto che siano scatti d’arte.

La donna, classe 1974, ha un fisico mozzafiato e di certo non ha nulla da invidiare alle ventenni. Tuttavia, a volte viene da pensare quale sia il limite tra esibizionismo, arte e provocazione.

Lei è certa della sua via. Nelle scorse settimane l’abbiamo vista davvero pubblicare di tutto, a volte con la complicità della madre e del suo compagno. Anche per la Giornata internazionale dello yoga ha voluto mostrare la sua elasticità, sempre a modo proprio, diciamo.

Il pubblico che ne pensa? “Ce lo siamo imparati a memoria il c…, mostra qualcos’ altro”, “Ma sempre con il c… nudo stai?”, “Però sempre stupenda!”, “Un armonia ed equilibrio perfetto, emani una bella energia.”