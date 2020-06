Situazione Al Bano figlia, l’ex marito di Romina Power affronta il sempre doloroso argomento della scomparsa della ragazza. Parole mai sentite prima.

Nei giorni scorsi Al Bano ha parlato di sua figlia Ylenia Carrisi tra gli argomenti affrontati nel corso di una intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’. Lui in proposito aveva parlato di un dolore tremendo, che mai nessun genitore vorrebbe vivere. E che giunse in un momento particolare, nel quale il rapporto del cantante con Dio era compromesso.

“Ma oggi io e Lui siamo sereni ed in pace l’uno con l’altro”. Mentre in passato Al Bano sulla figlia aveva dichiarato di sapere dove fosse. “È in paradiso, ed un giorno io e lei ci rivedremo”. Il 77enne di Cellino San Marco si è sempre mostrato pessimista circa il fato della ragazza, sparita senza lasciare tracce la sera del 31 dicembre 1993. Allora Ylenia si trovava a New Orleans, negli Stati Uniti, in una camera d’albergo condivisa con il controverso Aleksander Masekela. Uno del quale Al Bano e Romina hanno sempre diffidato. Ma che la polizia non è mai riuscita a ritenere colpevole di quanto successo.

Al Bano figlia, l’avvistamento avvenuto a Venezia

Intanto è sorta una voce che supera l’assurdo e la fantasia. A parlarne è proprio Al Bano. “Un giornalista mi accusò di avere tenuta nascosta Ylenia solo per potere mantenere la popolarità e per fare parlare di me. Poi mi contattò con la pretesa che gli rilasciassi una intervista esclusiva”. Anche questa ridicola ipotesi contribuì a generare uno dei tanti falsi avvistamenti che si sono susseguiti nel corso degli anni. C’è poi un fotografo che si dice assolutamente convinto di avere rivisto Ylenia. Avenne quasi 20 anni fa a Venezia. “Sono sicuro che fosse la figlia di Al Bano. Appariva invecchiata, ingrassata e trasandata”.

