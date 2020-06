Regno Unito, il 4 luglio si torna alla normalità: cosa riapre

l Regno Unito è pronto a tornare alla normalità questa estate. Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato martedì 23 giugno un importante passo avanti sulle chiusure con la riapertura di pub, ristoranti, hotel, musei e parrucchieri. Mentre gran parte dell’Europa ha ora revocato la maggior parte delle misure di contenimento introdotte di fronte alla pandemia di coronavirus, il governo britannico ha finora fatto piccoli passi per rilanciare un’economia molto debole. Con oltre 42.000 decessi risultati positivi e persino più di 52.000 compresi casi sospetti, il paese ha il bilancio più pesante della malattia di Covid-19 in Europa. Incoraggiato dai progressi compiuti nella lotta contro il virus, il capo del governo conservatore ha illustrato in Parlamento la prossima fase.

Regno Unito verso la fine del lockdown

Le quattro nazioni del Regno Unito (Scozia, Galles, Inghilterra e Irlanda del Nord) sono state oggetto di contenimento dalla fine di marzo. Tuttavia ognuna segue una propria tabella di marcia per allentare le restrizioni. “Dopo aver imposto le restrizioni più severe in tempo di pace, ora siamo in grado di semplificare la vita. Il nostro lungo letargo nazionale sta finendo. Non crediamo che al momento vi sia il rischio di una seconda ondata di infezioni che potrebbero sopraffare il servizio sanitario.” Questa decisione è tuttavia “reversibile” , ha avvertito. Per consentire il riavvio dei settori alberghiero e della ristorazione e del turismo in Inghilterra per il periodo estivo, il capo del governo ha specificato che la distanza raccomandata tra due persone sarebbe ridotta a un metro, rispetto a due attualmente; una questione controversa che si sta discutendo da settimane.

“Non possiamo eliminare tutte le restrizioni allo stesso tempo, quindi dobbiamo prendere decisioni difficili” , ha detto il primo ministro, affermando che si basa tanto sul “buon senso” degli inglesi. Tra le attività che potranno riaprire ci sono parrucchieri e pub.