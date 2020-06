Alessia Marcuzzi: uno splendido quadretto di Famiglia, lei è pazzesca – FOTO

Alessia Marcuzzi ha pubblicato una foto di famiglia in cui è insieme a sua nonna, sua madre e sua figlia: una bellissima foto di famiglia in cui lei appare molto in forma

Alessia Marcuzzi ha condiviso uno scatto di famiglia in cui è insieme a madre, nonna e figlia. Lei appare bellissima e molto in forma. La didascalia alla foto è stata la seguente: “Avevo l’età di mia figlia quando mia madre mi portava a trascorrere l’estate da mia nonna a Roseto Valfortore, piccolo borgo dei Monti Dauni. Giorni leggeri e spensierati, fatto di cose semplici e persone genuine. Come mia nonna, il cui sguardo sincero e pieno di vita, rivedo negli occhi di mia figlia. Eccoci oggi insieme: nonna, mamma e Mia❤️ #4generazioni #luoghidelcuore #rosetovalfortore #visitmontidauni #puglia”.

La bellissima foto di famiglia di Alessia Marcuzzi

Le parole della conduttrice come didascalia del bellissimo ritratto di famiglia che riunisce quattro generazioni di donne, la nonna, la mamma e la figlia Mia di 8 anni.

La foto fa parte del viaggio italiano di Alessia con la figlia piccola, nata dalla relazione con dj Francesco Facchinetti e arriva dopo i mesi di lockdown e ha come destinazione Roseto Valfortore.