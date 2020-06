Eleonora Pedron, fuson e canotta molto stretti: forme da panico – FOTO

Eleonora Pedron ha postato una foto sui social in cui si mostra in fuson neri e canotta rossa molto aderente con sotto un top nero che esalta le forme della ex Miss Italia

Eleonora Pedron ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è seduta in casa sua su un tappeto e pubblicizza il modello di un’aspirapolvere. Ma a parte fare pubblicità alla nota casa di elettrodomestici, quello che salta all’occhio è il suo abbigliamento sportivo con dei fuson neri molto stretti e una canotta rossa aderente con sotto un top nero che esalta le forme dell’attrice, showgirl ed ex Miss Italia.

Amori e vita privata di Eleonora Pedron

Visualizza questo post su Instagram 🌻 Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 22 Giu 2020 alle ore 4:48 PDT

Eleonora Pedron è fidanzata da alcuni mesi con Fabio Troiano, famoso attore di cinema e televisione. In un’intervista a Verissimo la Pedron ha parlato di volersi sposare ma ha anche detto che non succederà prossimamente. Ha raccontato poi di Max Biaggi, il noto motociclista con cui è stata insieme per dodici anni e dal cui rapporto sono nati i due figli, Inés Angelica e Leon Alexandre. Del motociclista ed ex compagno, la showgirl ha detto: “Gli vorrò sempre un gran bene, è il papà dei miei figli. Abbiamo vissuto insieme dodici anni”.

Visualizza questo post su Instagram Pianta su letto. Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 21 Giu 2020 alle ore 12:15 PDT

Un amore quindi finito ma trasformatosi in profondo affetto anche per amore dei loro figli.