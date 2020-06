Diletta Leotta, salta in radio ma esce fuori tutto il décolleté – FOTO

Diletta Leotta, salta in radio ma esce fuori tutto il décolleté. L’ultima storia pubblicata su Instagram ha fatto girare la testa ai suoi fans

Diletta Leotta è una dei personaggi più famosi e più amati di Instagram. La nota giornalista sportiva e speaker di radio pubblica ogni giorno contenuti che fanno impazzire i suoi amati followers, che ogni giorno la seguono con costanza e con affetto.

Diletta Leotta, l’ultima storia che ha pubblicato su Instagram fa impazzire i fans

Quest’anno la sua carriera ha raggiunto una svolta significativa con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Lì ha dato modo di farsi conoscere anche a quelli che non stanno su Instagram e che non seguono lo sport. C’era una fetta di pubblico che non la conosceva, ma anche chi su di lei aveva soltanto un pregiudizio. Al Festival ha parlato di sé, della sua vita, della sua amata famiglia e della sua nonna che era lì in studio fiera di lei ad osservarla sul palco più famoso d’Italia, se non uno dei più famosi del mondo.

Difatti sui social ora è molto seguita, e non solo da chi ammira la sua bellezza e ogni giorno vuole guardare assolutamente gli scatti che pubblica, ma anche da parte di tante persone adulte, di tante mamme che la seguono perché nutrono per lei un affetto assoluto, vedendola addirittura come una figlia.