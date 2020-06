Vi ricordate Mimmo de I Cesaroni? Oggi ha 23 anni ed è irriconoscibile – FOTO

Ve lo ricordate Mimmo de I Cesaroni? La voce narrante de I Cesaroni, il più piccolo della famiglia, il simpaticissimo bambino a cui tanti anni fa erano tutti affezionati guardando la fiction su Canale 5. La popolarità è arrivata quando aveva 9 anni: il suo volto infatti è divenuto famosissimo grazie alla fiction più amata dagli italiani. Lo abbiamo visto crescere e diventare adolescente nella casa più amata d’Italia, poi la sua carriera ha preso una strada differente.

Mimmo de I Cesaroni, è diventato grande: oggi è così

Federico Russo è nato a Roma il 19 ottobre del 1997 ed è conosciuto per il suo ruolo di Mimmo Cesaroni e di Sam nella serie televisiva Alex & Co.

Federico ha esordito nel 2004 quando ha partecipato alla serie televisiva Incantesimo, all’epoca aveva soltanto 7 anni. Nel 2006 arriva la popolarità con il suo ruolo di Mimmo, insieme a Claudio Amendola e ad Elena Sofia Ricci. Nel 2015 ha lavorato per Disney Channel e ha interpretato Sam nella sitcom italiana Alex & Co. Ora interpreta Mauro nella serie televisiva Curon, distribuita da Netflix dal 10 giugno 2020.

Con questo ruolo, Federico Russo è tornato ufficialmente e su una piattaforma importante come lo è Netflix. La serie tv, infatti, sta già riscuotendo un grandissimo successo ed è seguita da tutti i fans di “Mimmo”. Gli anni passano ma l’affetto per quel personaggio rimane, ma non solo, anche per l’attore che lo interpretava. Federico Russo è riuscito a fare carriera, proprio come Alessandra Mastonardi che lì ha riscosso un grandissimo successo grazie alla storia tra Marco ed Eva.