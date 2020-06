Valentina Vignali atomica a bordo piscina, il costume invisibile – Foto

La cestista Valentina Vignali continua a far impazzire i suoi followers su Instagram, lo scatto in bikini fa il giro del web

Una delle sportive italiane più accattivanti è senza dubbio Valentina Vignali. Classe 1991, originaria di Rimini, la giocatrice di basket si è fatta conoscere soprattutto per la sua bellezza. Dal 2005, all’attività sportiva unisce quella di modella, personaggio televisivo e più di recente anche di influencer. L’ala della Smit Roma Centro, compagine della Serie B di basket femminile nel girone regionale Lazio, soprattutto in questo periodo ha ripreso a postare di continuo scatti sul suo profilo Instagram davvero accattivanti e seducenti. Resisterle è praticamente impossibile.

Valentina Vignali, lo scatto in costume è da urlo: curve esplosive

L’ultimo scatto odierno è davvero da far girare la testa, se possibile ancor più dei precedenti. Valentina si gode un momento di relax a bordo piscina (del resto le attività sportive riprenderanno soltanto nella prossima stagione). Una posa in cui è praticamente addormentata, mettendo in mostra un fisico da urlo. Al solito, forme generose e seducenti, con in più un dettaglio che fa la differenza.

La fantasia leopardata da quel tocco in più al suo bikini e la rende più sensuale che mai. In pochissimi minuti arrivano migliaia di like, a confermare quanto numerosi e affezionati siano i suoi followers. E l’estate è appena iniziata, aspettiamoci molto altro da quella che si annuncia come una delle protagoniste della stagione calda.

