Valentina Vignali atomica dopo la seduta di Pressoterapia – FOTO

La giocatrice di basket Valentina Vignali, divenuta particolarmente nota sui social, mostra su Instagram i risultati della seduta di pressoterpia.

Valentina Vignali è ormai un nome sui social. Giocatrice di basket, volto conosciutissimo di Instagram ed ex concorrente del GFVip: in molteplici occasioni si è parlato di lei negli anni. Tra queste, anche il triste scandalo della rottura con Stefano Laudoni. Dopo anni di fidanzamento e tanti progetti insieme (si parlava addirittura di matrimonio) si scoprì infatti che lui la tradiva. Un duro colpo per la Vignali, che si era sempre detta innamoratissima di Laudoni. Ma con il tempo Valentina si è ripresa ed ha saputo ricostruirsi una vita, al di là dell’amore, ma anche attraverso di esso. Oggi è felicemente fidanzata con un ragazzo, Lorenzo Orlandi, e pare aver ritrovato la felicità

Valentina Vignali svela i “miracoli” della pressoterapia

Quella della pressoterapia è una moda ormai nota tra le influencer, che non perdono occasione di mostrare i risultati delle naturali (ma anche costose!) pratiche per apparire più snelle e toniche. Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, la tendenza si sta diffondendo a macchia d'olio.