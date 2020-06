Coronavirus, in Lombardia stop ai guanti nei mezzi pubblici

Attilio Fontana: “Guanti addio. Ma procediamo con prudenza e senza abbassare la guardia”. Resta l’obbligo della mascherina

“Niente più guanti nei mezzi pubblici”. Un annuncio social quello che arriva oggi direttamente dalla pagina Facebook di Attilio Fontana che utilizza la rapidità dei nuovi mezzi digitali per comunicare la nuova decisione della sua giunta.

“Guanti addio sui mezzi pubblici ma procediamo con prudenza e senza abbassare la guardia”, aggiunge il governatore lombardo che in questi mesi di concitazione legati all’emergenza Covid ha dovuto più di altri gestire una situazione difficile sotto molti punti di vista. Fontana si è avvalso del parere dei virologi e dell’Oms riguardo le ultime stime relative l’emergenza e ha deciso insieme alla sua giunta di togliere l’obbligo sui mezzi pubblici dei guanti in nitrile.

“Ma ricordiamoci sempre di lavare e disinfettare le mani”, è questo il messaggio postato dal governatore su Facebook. L’Oms continua a raccomandare infatti di utilizzare disinfettanti per le mani e di lavarle frequentemente in caso di contatto con altri soggetti o superfici sporche per evitare una autocontaminazione in caso di sfregamento su occhi e viso.

Fontana: “Con lo stop ai guanti ci apprestiamo a tornare lentamente alla normalità”

Per il sindaco Fontana e il suo staff si tratta di un primissimo passo verso il ritorno la normalità: “Ci apprestiamo a tornare alla vita di prima, con piccoli passi, evitando condotte che potrebbero inficiare gli enormi sacrifici di questi ultimi mesi”. Infine la chiusura: “Procediamo coesi per il bene di tutti, le sterili polemiche non giovano a chi le pone in essere”.

L’annuncio dell’amministrazione fa seguito all’ordinanza n.569, firmata il 19 giugno, che di fatto fa decadere in anticipo le disposizioni di sicurezza che sarebbero dovute rimanere in vigore fino al prossimo 31 agosto. Questo cambio di rotta a seguito dei miglioramenti che tutta la Penisola sta vivendo nelle ultime settimane.

