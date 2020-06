Belen Rodriguez: sola davanti allo specchio, che spacco – FOTO

Belen Rodriguez, selfie davanti allo specchio e spacco mozzafiato: la showgirl argentina mostra la coscia e fa esplodere Instagram, foto.

Vestito lungo e spacco vertiginoso per Belen Rodriguez che sa come conquistare i suoi fans. Da sola davanti allo specchio, prima di uscire, si regala un selfie mettendo in evidenza la perfezione delle sue gambe e postando poi la foto su Instagram Stories. Reduce da un weekend trascorso con il figlio Santiago e gli amici, tra cui il fidatissimo Mattia Ferrari, Belen mostra la sua bellezza che, giorno dopo giorno, continua a fare strage di cuori.

Belen Rodriguez, spacco mozzafiato: i fan tornano indietro nel tempo e ricordano Sanremo

Prima del selfie con cui ha animato questo lunedì sera di giugno, Belen aveva già fatto sognare i fans regalando alla platea del Festival di Sanremo uno spacco inguinale con cui aveva mostrato la sua famosa farfallina. Quello di questa sera è uno spacco più casto rispetto a quello sfoggiato sul palco del Teatro Ariston, ma altrettanto mozzafiato. Curiosi di vederlo? Cliccate su successivo.