Miriam Leone, il vestitino da urlo manda i fans in estasi – FOTO

Miriam Leone inaugura l’estate con un vestitino da urlo e manda in estati i fans: spalle scoperte e decolletè in vista per l’attrice, foto.

L’estate è ufficialmente iniziata e per le attrici è arrivato il momento di tirare fuori dall’armadio i vestititi che esaltano la loro bellezza. Miriam Leone, così, non ha perso tempo e ha indossato un abito colorato, morbido e che le ha lasciato scoperte le spalle ed evidenziato il decolletè. Un modello che ha esaltato le forme dell’ex Miss Italia che ha condiviso alcune foto sul proprio profilo Instagram mandando letteralmente in estati i fans.

Miriam Leone splendida con il vestito che fa impazzire i fans

Se c’è una donna del mondo dello spettacolo che riesce e mettere d’accordo donne e uomini, quella è proprio Miriam Leone la cui bellezza è apprezzata sia dagli uomini, ma anche dalle donne che di lei apprezzano l’eleganza, la raffinatezza e la discrezione.

Da quando è diventata Miss Italia, la Leone è riuscita a costruirsi una carriera meravigliosa ed oggi è una delle attrici più apprezzate del momento. Sui social, però, regala ai fas anche foto con cui li fa sognare come è accaduto con le ultime foto. Cliccate su successivo per vedere le foto.