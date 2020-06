Mercedesz Henger, l’intimo è un optional, via tutto – Foto

Mercedesz Henger, la figlia dell’ex attrice del cinema hard, è sempre più esplosiva su Instagram con i suoi scatti che catalizzano l’attenzione

Occhi puntati tutti su Mercedesz Henger, la figlia dell’ex diva del cinema hard, che come la mamma sa farsi apprezzare sui social. Non mancano anche per lei gli scatti provocanti che fanno impazzire i suoi fan. Tra allenamenti e costumi succinti, la giovane e bella ragazza che si è fatta conoscere per la sua partecipazione a diversi programmi tv, la sa lunga.

Il suo ultimo post ha incassato quasi 29mila like e una carrellata di commenti di apprezzamento per la sua bellezza. Colpa, si fa per dire, del suo costumino bianco che copre davvero pochissimo. Slip al filo di spago, sgambatissimo e striminzito, triangoli piccoli e seno incontenibile.

La figlia di Eva si mostra in tutta la sua bellezza e serenità. Si è concessa una pausa relax in un Relais Spa & Wellness. Un dolce e graditissimo regalo fattole dal suo fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi.

“Breve ma intensa, la nostra serata e la nostra mattinata in questo posto bellissimo 🥰 Il regalo di Lucas per il nostro anniversario 🥰❤️ @lucasperacchi ❤️” ha scritto Mercedesz a corredo della foto.

Cosa ne penserà mamma Eva di questo regalo fatto dal fidanzato “della discordia”?