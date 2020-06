Belen Rodriguez, body e sgabello: erotismo puro

Belen Rodriguez torna sui set fotografici e ritorna a far sognare tutti i suoi fan. Mise da capogiro e pose ammiccanti

Più bella ed erotica che mai Belen Rodriguez. È tornata nel pieno del suo lavoro la showgirl, ormai di nuovo ex di Stefano De Martino. Tanti e tutti diversi i set nei quali si sta mostrando in questi giorni per prestare il suo volto e il suo fisico esplosivo cometestimonial per diversi marchi.

Prima in intimo e pose pazzesche aveva fatto andare letteralmente in tilt i suoi fan, ora in un body nero attillatissimo che ne accentua tutte le sue forme. Tra una carrellata di scatti fotografici e video girati durante i set, Belen Rodriguez non nega ai suoi fan la gioia di vederla all’opera, tra pose ammiccanti e mise che fanno girare la testa.

Questa volta è stata colpa di una spa, che l’argentina spesso sponsorizza, e del backstage del suo ultimo lavoro. Belen è sensualissima nel suo body nero che lascia scoperte le spalle, un pantalone della stessa nuance, tacchi vertiginosi e un semplice sgabello.

Ma è qui che Belen dona il meglio di sé con pose al cardioplasma e che sviluppano le fantasie di tutti i suoi fan. Si spinge in avanti con la schiena e il suo lato B esce fuori in tutto il suo erotismo. Una dea vestita e con i capelli al vento.

Ma di tutto questo che ne penserà il papà di suo figlio Santiago, Stefano De Martino?