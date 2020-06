Imen Jane nella bufera: Dagospia la inchioda, fingeva di essere laureata

La fondatrice di Will fingeva di essere laureata in Economia. Imen Jane ha poi ammesso tutto, “Chiedo scusa a chi ha visto in queste scelte qualcosa di offensivo“

Piero Angela, Enrico Mentana, Eugenio Montale, Roberto Benigni, Dario Fo, Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Cos’hanno in comune questi sette nomi illustri del nostro quotidiano socioculturale? Non hanno raggiunto la laurea anche se poi nella vita hanno ottenuto importanti premi e riconoscimenti spesso riconosciuti possibili solo grazie al titolo accademico.

Dello stesso avviso è stata anche Imen Jane, l’economista 25enne fondatrice di Will Italia assieme ad Alessandro Tommasi. La ragazza famosa sui social per “insegnare l’economia in 15 secondi“, è stata accusata dal sito Dagospia di aver mentito sul titolo di studio. In un video di qualche giorno fa la giovane ha confermato: “Ho tralasciato gli studi, adesso chiudo un ciclo. Chiedo scusa a chi ha visto in queste scelte qualcosa di offensivo“.

Finisce così sotto i riflettori Imen Jane, famosa sui social con all’attivo oltre 300k di follower, la quale ha sempre ribadito di essersi laureata nel 2017 in Economia e amministrazione d’impresa all’università Bocconi. Dagospia, il noto portale di gossip, dopo un’inchiesta approfondita ha rivelato che la giovane in realtà non ha mai terminato il suo percorso di studi. Jane è stata costretta a confessare e ha ammesso di non essersi mai laureata, annunciando di aver ripreso da poco per concludere il percorso di studi. “Gli ultimi mesi sono stati molto pesanti, ho dovuto abbandonare gli studi”, ha detto.

Chi è Imen Jane?

Iman Boulahrajane, in arte “Imen Jane”, 25 anni, nata a Varese ma di origini marocchine. Famosissima su Instagram, con un seguito di 378 mila follower, si impone l’obiettivo di “raccontare l’economia politica in 15 secondi”, ovvero il tempo di una storia Instagram. La sua idea è quella di arrivare in maniera diretta ai ragazzi più giovani e divulgare nozioni di economia politica.

A marzo 2020 Imen Jane è anche entrata nella lista dei talenti under 30 della rivista Forbes. Attualmente vive a Milano, dove ha fondato Will Ita assieme ad Alessandro Tommasi, un portale per “capire cosa ci circonda”.

Su La Repubblica, la ragazza ha confermato i dubbi: “Gli esami che mi mancano si contano sulle dita di una mano, sapevo che stava per esplodere questo caso e da mesi ormai ero uscita di scena per studiare e riuscire a laurearmi prima che succedesse“. Dopo la dichiarazione pubblica dal suo profilo è scomparsa la definizione “economista”.

