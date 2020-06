Valentina Vignali, un “vedo non vedo esagerato” postato in serata xche ha mandato in subbuglio i suoi numerosi follower su Instagram. La cestista è uno spettacolo della natura e lo mostra in tutte le sue foto che posta ogni giorno.

Valentina Vignali , atleta e modella. Una donna bellissima che ogni giorno incanta il web con le sue forme e i suoi outfit da urlo. é davvero spettacolare e nella serata di domenica ha postato una foto davvero accattivante : Forse al blu non c’è fine, forse cielo e lago continuano a specchiarsi l’uno nell’altro in eterno, senza mai congiungersi 💙💦🐬🦋 #lagodigarda #italiabella

Nata a Rimini, ha cominciato dall’età di otto anni, nel 1999 a giocare a basket e nel 2007 ha fatto l’esordio in nella seconda serie con con la squadra del Cervia e ci è rimasta per tre anni.

Valentina Vignali, 5 minuti prima del diluvio