Alex Zanardi: chi è sua moglie Daniela, sempre accanto a lui

Daniela è la moglie di Alex Zanardi: i due si sono conosciuti sulle piste e si sono sposati nel 1996. Dal loro amore è nato il figlio Niccolò

Le è sempre stata vicina, nei momenti felici come in quelli più difficili. Lei è Daniela, la moglie di Alex Zanardi, l’ex pilota che in queste ora lotta tra la vita e la morte, all’ospedale di Siena, dopo il brutto incidente avvenuto in handbike, nei pressi di Pienza, durante la staffetta Obiettivo tricolore con altri atleti paralimpici.

Daniela è il grande amore del campione. Una donna forte e coraggiosa, che non si è mai arresa, nemmeno quando quel fatidico 15 settembre 2001 la loro vita è stata sconquassata dal terribile incidente per il quale Zanardi ha dovuto ambutare gli arti. Daniela e Alex non si sono mai persi d’animo e insieme, come sempre, sono andati avanti. E lo faranno anche ora che di nuovo, Zanardi, lotta per riprendersi la vita, quella che per lui non è stata mai facile.

“Non lo lascio solo” ha detto la moglie in queste ore. Lei si trovava insieme alla carovana di atleti al momento dello schianto del marito ed è rimasta acconto a lui fin da quando è arrivato in ospedale e dopo l’operazione. Dopo lo schianto di Zanardi sul tir che viaggiava in direzione opposta si è lanciata su di lui, come ha raccontato chi era presente.

Leggi anche >>> Le parole del camionista che ha investito Zanardi: “Sono letteralmente distrutto”

Alex Zanardi e la moglie Daniela, un amore nato sulle piste

L’amore tra Alex Zanardi e sua moglie Daniela è nato sul campo, quello in cui l’ex pilota correva e si allenava in kart e in F3. Nel 1996 si sono sposati e poi è nato il loro figlio Niccolò. I due hanno costruito un rapporto speciale e splendido, senza riuscirsi a separare mia uno dall’altro. Lei è rimasta sempre lontana dai riflettori pur la fama del marito e di fronte a tutte le sfide che hanno dovuto affrontare.

Quel 15 settembre del 2001 quando Zanardi gareggiava alla CART al Lausitzring fu maledetto. L’incidente fortissimo nel quale il campione fu coinvolto gli portò all’amputazione di entrambe le gambe. Una sfida contro il tempo e la morte quella che Alex affrontò, come quella che oggi si è ripetuta. E oggi come allora Daniela è al suo fianco

Leggi anche >>> Giuseppe Conte: messaggio riguardo ad Alex Zanardi

Al risveglio di Alex fu proprio Daniela che gli raccontò tutto. “Sono ancora in pericolo di vita?”, chiese lui. “No?”, fu la risposta e allora Alex affermò: “Bene, affronteremo tutto. Ora sono stanco e voglio dormire”. E da lì, insieme, iniziarono un lungo e faticoso percorso insieme che gli aveva permesso però di ricominciare.

Ora tocca rifare tutto da capo. Ma Daniela non demorde e aspetta il suo Alex che si risveglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.