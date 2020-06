Favolosa, conturbante ed ammaliante: quella in foto non è una fata ma Anna Tatangelo. Sul suo nuovo profilo Instagram la cantante conquista i suoi fans così.

Visualizza questo post su Instagram ⁉️GUAPA⁉️ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 23 Giu 2020 alle ore 6:01 PDT

Da pochi giorni Anna Tatangelo ha messo in atto un vero e proprio reboot nella sua vita. La cantante ciociara, 33 anni, nelle scorse settimane ha fatto sapere di essersi lasciata con Gigi D’Alessio. E questa è la seconda volta, probabilmente quella definitiva.

LEGGI ANCHE –> Miriana Trevisan | via tutto | gambe e seno in bella mostra | FOTO

A testimoniare una rottura con il passato e quello che di conseguenza è un nuovo inizio ci sono la chiusura del suo vecchio profilo Instagram e la riapertura di un altro nuovo. Ed anche un look inedito, che ci mostra l’amatissima artista con un bel taglio biondo. Molto più sbarazzino e da provocatrice rispetto al passato. A ogni modo lei era bella ed irresistibile in passato e continua ad essere bella ed irresistibile anche adesso. La Tatangelo sa come fare per portare i suoi tanti followers a cederle ed a non resisterle.

LEGGI ANCHE –> Cecilia Rodriguez mette in mostra tutta la sua ‘saggezza’ | FOTO

Anna Tatangelo Instagram, lei è un vero sogno

Visualizza questo post su Instagram Mann’itt nun tiene a capa apposto⚡ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 16 Giu 2020 alle ore 5:00 PDT

Le pose sensuali, a volte anche con il minimo sindacale di vestiti addosso, rappresentano una costante più che piacevole che fino ad oggi aveva accompagnato la sua fanbase. Ora gli ammiratori di Anna aspettano le nuove foto a tema estivo. Perché una donna bella come lei è giusto che faccia vedere quanta perfezione la denota.

LEGGI ANCHE –> Pamela Prati | ballo sensuale carico di eros in slip e reggiseno | VIDEO

Visualizza questo post su Instagram 🌴🐉🧩💚 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 19 Giu 2020 alle ore 7:51 PDT