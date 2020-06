Vi ricordate Rudi de I Cesaroni? Oggi ha 27 anni ed è così – FOTO

Vi ricordate Rudi de I Cesaroni? Oggi Niccolò Centioni ha 27 anni ed è così – FOTO

I Cesaroni erano la famiglia più amata d’Italia, e ogni membro di quel nucleo familiare era amatissimo dal pubblico. Ogni personaggio aveva una sua personalità: Eva era la figlia studiosa, Alice quella ribelle, Marco il sognatore, Mimmo il bambino premuroso e Rudi… be’, Rudi era la peste di casa, ovviamente. Quello che ogni giorno litigava con suo padre Giulio per i brutti voti a scuola o perché in generale si metteva sempre nei guai.

Era la piccola peste de I Cesaroni, oggi è un uomo

Rudi, infatti, dalla primissima stagione si mette continuamente nei guai, in particolar modo quando arrivano le tre donne in casa. All’inizio cerca di spiare le sorellastre facendo un buco nel muro, e quando Giulio lo becca lo rimprovera e lo minaccia con lo spazzolone per il water. Ogni volta che Rudi ne combina una, Giulia si diverte a torturarlo in questo modo. Con il passare del tempo, poi, Rudi cresce e raggiunge una maturità inaspettata per uno che da ragazzino era così tanto una peste. Si innamora di Miriam, una sua compagna di scuola e dopo qualche anno si prende una cotta per la sorellastra Alice, proprio come a suo tempo accadde con Marco ed Eva.

Oggi Niccolò Centioni non lavora più nel mondo dello spettacolo, crescendo ha capito di non voler più fare questo lavoro. Di recente è tornato in televisione perché, nonostante la sua giovane età, non riusciva a trovare lavoro e aveva bisogno di aiuto.