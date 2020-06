La conturbante e bellissima Miriana Trevisan fa vedere tutto di sé. Una vera meraviglia ed una gioia assoluta per gli occhi, i suoi fans sono in delirio.

Avete mai visto una Miriana Trevisan così? La 47enne soubrette ed attrice, apprezzata in passato al fianco di Mike Bongiorno a ‘La Ruota della Fortuna’, si mostra in tutta la sua bellezza. Ed è davvero uno spettacolo fantasmagorico.

La napoletana, nonostante i suoi 47 anni – portati tremendamente bene – continua a mostrare la bellezza e la freschezza di una ragazza. Invece lei è una donna fatta e formata ormai da diverso tempo, ed è passata anche per una gravidanza. In passato infatti ha avuto un figlio dal suo ex, Pago. Con il quale è rimasta in buoni rapporti. La Miriana, come la chiamava Mike, è davvero in forma splendida e sontuosa. Bella come non mai e con una propensione a mostrare il meglio di sé, dal punto di vista estetico. Ed ovviamente nei limiti del dovuto.

Miriana Trevisan, bellezza giunonica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan) in data: 22 Giu 2020 alle ore 11:31 PDT

Davvero bellissima, non c’è altro da dire. Le immagini parlano molto meglio di qualsiasi parola. Ed a queste immagini magnifiche Miriana accompagna anche una serie di aforismi che giustificano in tutto le sue pose da sirena seducente.

