Bellissima Cecilia Rodriguez, ed anche riflessiva e ‘saggia’. La splendida sudamericana lascia un consiglio ai suoi numerosissimi ammiratori su Instagram.

Anche Cecilia Rodriguez si aggiunge a quella schiera di vip che su Instagram in particolare più che su ogni altro social network ne approfitta per regalare ai suoi followers ed agli utenti in generale delle perle di saggezza. La 30enne argentina, che ha festeggiato il compleanno lo scorso mese di marzo praticamente ad inizio quarantena, scrive un monito per i suoi numerosi ammiratori.

“Come una solida roccia non è scossa dal vento, così le persone sagge non sono scosse da critiche e lodi”. Queste le parole di saggezza della sorella di Belen. Che però si mostra in una posa tutt’altro che intellettuale. Ma la cosa non deve ingannare. Perché lo scatto che contraddistingue la Chechu è di quelli che denotano libertà, distacco dalle critiche e da ciò che la gente va dicendo.

Cecilia Rodriguez, tanto libera quanto bella

La compagna di Ignazio Moser si gode un bel soggiorno in un centro benessere. E questa è la situazione ideale per rinfrancare anche la mente e lo spirito, oltre che il corpo. Non che lei abbia bisogno di curare soprattutto quest’ultimo. L’argentina è sempre bella e conserva da anni dei canoni estetici praticamente impareggiabili. A detta di molti anche dalla stessa Belen.

