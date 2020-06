Covid-19 Italia, l’esperto Le Foche: “Il ricircolo sociale del virus è basso”

Covid-19 Italia, l’immunologo Francesco Le Foche ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha fatto il punto della situazione: l’esperto ha anche chiarito alcune linee guida.

L’Italia sta ancora affrontando l’emergenza coronavirus. Dopo un lungo periodo di lockdown e una fase 2 di ripartenza, nel nostro paese la situazione è abbastanza tranquilla. Il trend è in discesa da più di un mese, i malati e i ricoveri in terapia intensiva continuano a scendere mentre la patologia sembra essere meno grave. L’immunologo Francesco Le Foche ha fatto il punto della situazione rilasciando un’intervista a Quotidiano.net. “L’Italia farebbe bene a seguire le nuove linee guida sui tamponi dell’Oms”, ha spiegato l’esperto. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha cambiato le linee guida per la certificazione dei pazienti guariti: non servono più, infatti, due tamponi negativi. Per l’Oms basta l’assenza di sintomi per alcuni giorni.

Covid-19 Italia, le parole dell’esperto Le Foche

Francesco Le Foche ha innanzitutto spiegato la situazione in Italia legata alla pandemia. “Il ricircolo sociale del virus è basso. I tamponi sono quasi sempre negativi e anche chi è positivo ha una carica virale così scarsa che spesso non è più in grado di contagiare”. L’esperto ha spiegato che è il momento di togliere le mascherine all’aperto in virtù anche dell’innalzamento delle temperature mentre “Negli ambienti interni è ancora prematuro smettere di usare i dispositivi di protezione”. Tralasciando la situazione Lombardia e la nascita di piccoli focolai in alcune città, la situazione legata al coronavirus inizia ad essere piuttosto tranquilla in Italia.

Le Foche si è anche concesso una piccola battuta in merito alla riapertura degli stadi di calcio: “Saremo pronti con l’inizio della prossima stagione. Adesso però sarebbe prematuro”.