La banda del buco colpisce ancora, stavolta passano da una chiesa

Banda del buco torna a Napoli dopo Torino e Lecce: passano da una chiesa e rubano la cassaforte del supermercato. Ancora non quantificato il bottino

Ci stanno lavorando i carabinieri della stazione del quartiere San Giuseppe di Napoli. Ulteriori rilievi sono al vaglio della sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo del capoluogo campano. La banda del buco ha colpito ancora in una città. Stavolta tocca a Napoli e la dinamica ha sorpreso più di altre occasioni. I ladri sono entrati dalla chiesa in un supermercato adiacente. Una volta entrati, si sono appropriati della cassaforte del supermercato, con dentro l’intero incasso del weekend. Il tutto è accaduto a pochi passi dal Mann, il Museo Nazionale della città. I ladri con un foro si sono fatti spazio per entrare nella chiesa dalle fogne, uscendo dal pavimento. Un altro foro, poi, è stato fatto nella parete della chiesa di Santa Maria delle Grazie per accedere al supermercato.

Banda del buco, stavolta tocca a Napoli

Quella della banda del buco è una vecchia strategia molto diffusa in Italia. Lo scorso maggio a Torino è stata arrestata l’intera banda specializzata in furti nelle sale slot e negli appartamenti. Una banda che agiva con una precisione chirurgica. Dopo lunghi sopralluoghi erano in grado di stabilire il punto esatto dove usare il trapano. Sette i colpi messi a segno tutti tra gennaio e giugno del 2019 a Torino e provincia. Derubati cinque sale slot e due appartamenti.

In manette ad opera dei carabinieri sono finite due persone. I due stavano per progettare dei nuovi colpi ad Aversa, in provincia di Caserta. Sempre lo scorso maggio, la banda ha colpito a Lecce, anche se il bottino è stato magro, soltanto la batteria di un camion.