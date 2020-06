Frosinone, muore a 18 anni prima della maturità: la decisione del Miur

Muore a 18 anni in un incidente stradale: il Miur accoglie la richiesta, i compagni di classe discutono la Maturità al posto suo

Morire a 18 anni in un incidente stradale è sempre una perdita per la società e un vuoto enorme per le vite che stanno accanto ad una persona così giovane. Stella Tatangelo non ce l’ha fatta dopo un incidente stradale avvenuto ad agosto, aveva solo 18 anni. I compagni di classe, così, a distanza di quasi un anno hanno voluto ad ogni costo condividere con Stella il momento della maturità, dopo cinque anni trascorsi insieme. I sauo compagni di classe, così, hanno chiesto al Ministero dell’Istruzione di poter discutere l’esame al posto suo, per permettere a Stella di ricevere un diploma simbolico. Un gesto importante che il Miur ha colto e accettato. E proprio oggi, 22 giugno, sette ragazzi della V A del Liceo Classico Vincenzo Simoncelli di Sora, a Frosinone, discuteranno la prova al posto di Stella.

Muore a 18 anni, i compagni discutono l’esame al suo posto

L’dea era venuta ad un compagno in particolare, Adriano Belfiore, che ha portato avanti tutta la pratica scrivendo al Miur. I ragazzi saranno in sette e discuteranno un elaborato pluridisciplinare sul tema dell’amicizia in presenza dei genitori di Stella. La giovane perse la vita lo scorso agosto a causa di un incidente. Una macchina, una Golf, con cinque ragazzi a bordo si ribaltò sulla strada che porta da Sora ad Arpino.

La giovane ragazza, che amava danzare e giocare a pallavolo, rimase incastrata tra le lamiere contorte e non ci fu nulla da fare per salvarla. Gli altri rimasero feriti e due riuscirono anche a liberarsi da soli.