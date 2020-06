Antonella Mosetti si mostra in un due pezzi esagerato: il VIDEO

Antonella Mosetti ha deliziato i suoi fan pubblicando un video in costume mettendo in mostra le sue ‘forme’.

Antonella Mosetti, per chi non lo sapesse, ha raggiunto la notorietà nel 1993 quando ha partecipato al programma di Italia 1 ‘Non è la Rai’. La 44enne ha un account Instagram seguito da più di 614mila follower. La nativa di Roma ama deliziare la platea del web con scatti provocanti e bollenti mettendo in mostra il suo corpo marmoreo e la sua sensualità. Nell’ultimo post pubblicato sul noto social network, la Mosetti ha superato se stessa mostrando le sue ‘forme’ grazie ad un costume in due pezzi.

Il video bollente di Antonella Mosetti su Instagram

Antonella ha sfoderato tutta la sua sensualità su Instagram pubblicando un video bollente. Nel filmato le sue ‘curve’ sono in primissimo piano. Per guardare le immagini, cliccate su successivo.