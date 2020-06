Romina Power, l’immagine commovente facendo zapping in tv – FOTO

Romina Power, l’immagine commovente facendo zapping in tv. L’ex moglie di Al Bano Carrisi si è emozionata guardando suo padre in televisione

Romina Power è uno dei personaggi più amati della televisione. La sua storia con Al Bano Carrisi ha fatto sognare tutto il mondo: i due si sono conosciuti che erano soltanto due ragazzini. Lei era molto giovane e si innamorò tantissimo di lui, progettando insieme al cantante una vita di coppia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Vi ricordate Matilde de I Cesaroni? Oggi è così

Romina Power e lo scatto dolce in ricordo del suo papà

Romina e Al Bano sono stati insieme per tantissimi anni, hanno avuto dei figli insieme e pensavano di rimanere insieme fino alla fine dei loro giorni. Poi la loro storia è andata in crisi, in particolar modo dopo la scomparsa della loro figlia Ylenia Carrisi. La ragazza è scomparsa quando aveva poco più di 23 anni, e questo ha creato delle divergenze di coppie. Mentre Romina ha continuato a credere che sua figlia fosse viva, chissà dove, Al Bano per superare il dispiacere della scomparsa si è rassegnato alla sua morte. Questo ha messo fine ufficialmente al loro matrimonio.

Tra le tante scomparse che hanno ferito Romina c’è stata anche quella di suo padre, a cui voleva tanto bene. Lo ha rivisto facendo zapping in televisione e questo è stato per lei motivo di grande emozione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Vi ricordate Mimmo de I Cesaroni? Oggi è così

Al Bano e Romina si sono poi ritrovati negli anni, come due amici e come due artisti. Musicalmente sono tornati insieme, infatti, rimanendo buoni amici anche per il bene dei loro figli che sono molto felici di vedere i loro genitori volersi nuovamente bene. La loro divisione artistica, tra l’altro, era stata una grande perdita per questo Paese: Al Bano e Romina hanno portato la nostra musica in tutto il mondo ed è bello vederli di nuovo insieme.