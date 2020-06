Vi ricordate Alice de I Cesaroni? Oggi ha 27 anni ed è bellissima – FOTO

View this post on Instagram

“QUARANTENA” Ho pubblicato qualche giorno fa delle storie in cui ho condiviso 10 punti di riflessioni su come affrontare e organizzare le giornate in questo periodo. Avete molto apprezzato e sono contenta possa essere stato di spunto per qualcuna di voi che in questo momento è giu di morale. Facciamo finta che sia un gioco a squadre: Come vi state organizzando con il vostro QUARANTEAM? #quarantena #tuttoandràbene