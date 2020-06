Diletta Leotta, shorts da impazzire: si vede tutto – FOTO

Diletta Leotta ha entusiasmato tutti i suoi fan pubblicando una serie di ‘stories’ in cui indossa dei pantaloncini molto corti.

Diletta Leotta è una delle conduttrici e giornaliste più amate dagli italiani. La ragazza ha saputo conquistare un grosso numero di fan grazie alla sua straordinaria bellezza e alla sua simpatia. La siciliana ha un account Instagram che vanta ben 6,7 milioni di follower. Diletta delizia i suoi fan ogni giorno condividendo foto bollenti e video da capogiro mettendo in mostra il suo fascino e le sue mostruose ‘curve’. Qualche ora fa la giornalista sportiva ha condiviso alcune ‘storie’ sul noto social network indossando dei pantaloncini cortissimi e stuzzicando la fantasia dei suoi ‘seguaci’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Antonella Mosetti si mostra in due pezzi esagerato: il Video

Diletta Leotta da urlo: i pantaloncini sono cortissimi

Instagram è una grande vetrina per mettersi in mostra e per pubblicizzare contenuti. Diletta Leotta è una delle showgirl più seguite dagli italiani. La bellissima siciliana ha condiviso una serie di ‘stories’ mettendo in luce la sua bellezza e stuzzicando i fan con dei pantaloncini cortissimi. Curiosi di vedere le immagini? Cliccate su successivo.