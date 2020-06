Calcio, feste a Reggio e Firenze, ma in Italia si parla solo di Napoli

Clamorosa sproporzione del mondo dell’informazione tra i festeggiamenti di Napoli per la coppa Italia e le feste di Reggio e Firenze

In questi giorni si è registrata in Italia una clamorosa sproporzione tra le manifestazioni di tifosi avvenute a Reggio Calabria e Firenze, con quanto scoppiato per i festeggiamenti di Napoli per la vittoria della coppa Italia. La vittoria della coppa Italia ha fatto scatenare la passione del tifo a Napoli, anche perchè avvenuta contro la Juventus dei grandi ex Higuain e Sarri. La preoccupazione per l’eventuale scoppio di un focolaio a Napoli ha preoccupato la stampa nazionale e i programmi vari di approfondimento. La festa di Napoli è diventata l’argomento del 18 giugno scorso perchè presente in tg e programmi vari. Una sagra dell’ipocrisia come l’ha definita opportunamente il sindaco partenopeo Luigi de Magistris. Per l’ex pm se si volesse evitare ogni forma di festeggiamento dei tifosi il calcio non dovrebbe riprendere, quindi la critica va spostata verso chi ha deciso per la ripresa.

Oltretutto, a rendere anomala la situazione sotto il profilo dell’informazione degli italiani è il fatto che ci sono stati altre manifestazioni di tifosi con tanto di assembramenti in altre città. A Reggio Calabria, i tifosi amaranto appena due settimane fa hanno festeggiato la promozione in B come documentato dal video. Sabato scorso, poi, a Firenze c’è stata una manifestazione dei tifosi della Fiorentina all’esterno dello stadio alla quale hanno partecipato circa un migliaio di appassionati.

Feste a Reggio e Firenze

Nulla di anomalo se non fosse per il fatto che queste manifestazioni avvenute a Reggio prima e a Firenze poi, non hanno scatenato la stessa reazione mediatica. Nei vari programmi nazionali non si è mai parlato di queste situazioni di assembramento mentre la festa di Napoli è stato l’argomento del giorno del 18 giugno.

Un caso di sproporzione informativa tutta italiana che non è nuova e che a Napoli notano eccome perchè accade anche per altre faccende. Una molto diffusa che accomuna sempre calcio e, purtroppo, criminalità, i furti e le rapine di cui a volte sono oggetto calciatori di varie città europee. Anche in questo caso, in più di una occasione, il crimine di Napoli ha avuto un’altra enfasi.