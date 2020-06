Verona-Napoli, le scelte di Gattuso: ancora sorpresa tra i pali

Dopo il successo in finale di coppa Italia contro la Juventus, il Napoli torna in campo anche per la corsa in campionato: le scelte di Gattuso

Azzurri di scena a Verona per la ripresa della serie A dopo la sospensione. Dopo il successo in finale di coppa Italia contro la Juventus, il Napoli torna in campo anche per la corsa in campionato. Le scelte di Gattuso non saranno molto sorprendenti. L’unica scelta che ancora fa discutere è quella del portiere. Dopo la grande prestazione di Meret l’ambiente azzurro si aspettava una conferma. Gattuso invece continua con il dualismo tra i pali con Ospina, favorito per il gioco con i piedi. Visto che si giocherà ogni tre giorni, è auspicabile un’alternanza da qui al 3 agosto. Evidentemente la prova straordinaria tra i pali di Meret non ha convinto Gattuso che vuole il palleggio da parte del portiere.

Le scelte di Gattuso e il futuro di Callejon

Meret è tuttavia migliorato, si è notato anche contro la Juventus. Sul fronte offensivo l’allenatore calabrese potrebbe lasciare a riposo Mertens per dare spazio a Milik dal primo minuto. Questa dovrebbe essere l’unica novità in attacco dove è scontato il ritorno da titolare di Politano al posto di Callejon. Lo spagnolo, intanto, non ha ancora sciolto definitivamente le riserve sull’eventuale, anche se lontano, rinnovo. Ad oggi è sempre più vicino ad un ritorno in Spagna.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine All.Juric

Indisponibili: Dawidowicz, Danzi, Eysseric, Pessina

Squalificati: Borini

Napoli (4-3-3):Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne All. Gattuso

Indisponibili: Malcuit, Manolas

Squalificati: nessuno