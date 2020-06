Federica Pellegrini , il costume da gara è da arresto cardiaco, bellissima – FOTO

Federica Pellegrini. La nuotatrice e campionessa olimpica pubblica uno scatto in bianco e nero su Instagram con un messaggio di tributo per lei da Novella Calligaris

La campionessa olimpica Federica Pellegrini oggi si lascia raccontare attraverso le parole di qualcuno che non solo la conosce bene, ma capisce più di ogni altro la fatica e la dedizione che ci mette nel suo sport. Stiamo parlando di Novella Calligaris, giornalista ed ex nuotatrice.

La Calligaris è stata la prima italiana a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire un primato mondiale negli 800 m stile libero. Molte cose la accomunano alla Pellegrini. Ovviamente non solo la passione immensa per il nuoto. Entrambe hanno iniziato da bambine. Hanno vinto e raggiunto traguardi che le hanno rese un orgoglio nazionale per tutta Italia. Però hanno sacrificato tanto. La loro ascesa è stata costellata anche da cadute e risalite.

Proprio questo dice la Calligaris di lei: “ Le sue risalite dal fondo l’hanno resa, a mio giudizio, la più grande atleta di tutti i tempi.”

Della Pellegrini esalta il suo spirito combattivo ed il suo essere contro corrente: “Ai grandi appuntamenti Olimpiadi, mondiali, europei ha dato sempre il massimo raccogliendo allori ma anche ingoiando bocconi amari facendo scelte difficili che molti criticavano lei dritta per la sua strada che i fatti hanno dimostrato essere quella giusta.”

Leggi anche >>> ZANARDI INCIDENTE | SEQUESTRATO IL TELEFONINO | “USATO DURANTE LA CORSA”

Le emozioni che regala Federica Pellegrini in corsa verso le Olimpiadi di Tokyo nel 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 21 Giu 2020 alle ore 11:02 PDT

“Sono sicura che fino a che avrà voglia di stare immersa nell’acqua clorata continuerà a regalarmi ancora tante emozioni, quindi con “fede” aspetto…” – dice la giornalista ed ex nuotatrice. Non dovrà attendere molto, Novella Calligaris. Sappiamo infatti che Federica Pellegrini ha ripreso con grinta da quasi due mesi gli allenamenti che la vedono proiettata alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, dal 23 luglio all’ 8 agosto. Avrebbero dovuto svolgersi quest’anno ma il Coronavirus ha messo uno stop a tutto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Non l’ha presa bene l’atleta. Spegnerà 32 candeline il prossimo 5 agosto. Per chi fa il suo sport vuol dire essere vicini a fine carriera. Rimandare la competizione rovina tutti i progetti.

Leggi anche >>> FEDERICA PELLEGRINI , CHE COS’HA IN FACCIA ? “SONO FORTUNATA ..”- FOTO