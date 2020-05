Federica Pellegrini , che cos’ha in faccia ? “Sono fortunata ..”- FOTO

Federica Pellegrini baciata dalla fortuna. La campionessa olimpica condivide uno scatto divertente sulla sua pagina Instagram

Visualizza questo post su Instagram 🐞🐞 #sonounragazzofortunatoperchèmihannoregalatounsogno Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 25 Mag 2020 alle ore 11:28 PDT

Tanta fortuna per la campionessa Federica Pellegrini. Oggi condivide con i suoi fan uno scatto molto divertente in cui una piccola coccinella si è appoggiata sulla sua guancia. Le credenze popolari dicono che questo sia un simbolo di buon presagio.

L’atleta aveva fatto parlare molto di sè nelle scorse settimane poichè aveva sottolineato polemicamente la disparità tra sportivi durante il periodo di quarantena dovuto al Coronavirus. Quando ancora la Fase 2 era ancora in fase di sviluppo e ancora non era chiaro come sarebbero avvenuti gli allenamenti dei professionisti, invitò le istituzioni a considerare lo sport come un grande lavoro che serve alla nazione. “Sono dispiaciuta a sentir parlare solo di calcio” – aveva detto.

La fortuna ha girato veramente per lei. Secondo il DPCM dello scorso 4 maggio gli atleti professionisti degli sport individuali che si preparano per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo hanno potuto infatti riprendere in tranquillità la loro preparazione fisica.

Sappiamo infatti che, non appena è stato possibile, ha raggiunto la piscina a Verona dov’è solita allenarsi.

Federica Pellegrini in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021

Visualizza questo post su Instagram 🐼🐼 … Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 21 Mag 2020 alle ore 1:31 PDT

Le Olimpiadi di Tokyo sono state rimandate, com’è noto a tutti. Si svolgeranno nel 2021, dal 23 luglio all’ 8 agosto.

Sarà la quinta partecipazione per Federica Pellegrini. L’edizione del 2020 doveva essere l’ultima. Spegnerà 32 candeline a breve, per un nuotatore significa essere vicini a fine carriera. Lo slittamento della competizione rovina tutti i progetti e prolungare di un anno vuol dire affrontare uno sforzo massiccio ed intensivo.

