Nel corso di quanto vissuto da Alex Zanardi, l’incidente capitato venerdì 19 giugno presenterebbe un aspetto alquanto controverso.

In merito alla vicenda capitata ad Alex Zanardi, con un grave incidente avvenuto nella giornata di venerdì 19 giugno, gli inquirenti hanno provveduto a sequestrare il telefonino del 53enne campione paralimpico.

Il bolognese era impegnato in una corsa a staffetta in handbike, ‘Obiettivo Tricolore’, che dal Nord Italia avrebbe dovuto condurlo a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Purtroppo in una curva a Pienza, in provincia di Siena, è avvenuto un terribile scontro con un camion. E si pensa che alla base di tutto possa esserci una distrazione legata all’utilizzo dello stesso telefonino. Versione che sembra confermata dalla testimonianza di una persona ed anche dall’esistenza di un video. Alex Zanardi sarebbe rimasto coinvolto in questo incidente dopo avere perso il controllo del suo mezzo, arrivando ad invadere la corsia opposta, come riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero’.

Zanardi incidente, disposto il sequestro del telefonino

Un’altra persona, a bordo di una Golf cabrio, stava seguendo la corsa producendo un filmato. Nel tratto in discesa conferma che Zanardi era intento a riprendere il panorama con il cellulare. A disastro avvenuto l’ex pilota avrebbe anche tentato disperatamente di evitare il peggio, purtroppo senza riuscirci. Ad ogni modo si stima che la velocità con la quale il bolognese procedeva fosse al di sotto dei 50 km/h. Parrebbe esente da colpe il camionista, un 44enne che procedeva regolarmente nel proprio senso di marcia e rispettando il limite di velocità. Non ha potuto fare niente per evitare Zanardi, sbucato di colpo dalla curva. I carabinieri hanno sequestrato anche l’handbike incidentata.

Finora Alex ha subito due delicati interventi chirurgici alla testa e purtroppo versa ancora in gravi condizioni in ospedale. Non è fuori pericolo ed i medici temono che possa perdere l’uso della vista.

