Si tuffa per salvare la figlia, ma non riemerge più: tragedia nel pomeriggio

Un padre di 47 anni è deceduto nel pomeriggio di sabato a Cornate d’Adda, in provincia di Monza e della Brianza, dopo essersi tuffato nel fiume per salvare la figlia in difficoltà

Tragedia nel pomeriggio di sabato a Cornate d’Adda, in provincia di Monza e della Brianza, dove un uomo è deceduto dopo essersi tuffato nel fiume Adda per salvare la figlia che si era trovata in difficoltà mentre nuotava. Il corpo esanime della vittima, Angelo Belluscio, operaio di 47 anni, è stato ritrovato dalle squadre di soccorso ieri mattina, dopo ore di ricerca. La piccola, invece, è stata subito tratta in salvo da un pescatore che vedendo padre e figlia in acqua non ha esitato e coraggiosamente si è tuffato nel fiume per cercare di riportarli a riva. Purtroppo il pescatore è riuscito a salvare solo la bimba di 9 anni.

Si era tuffato nel fiume per cercare di salvare la figlia che annaspava, ma la corrente lo ha trascinato via ed ha perso la vita. Questo il tragico destino di un padre che è deceduto nel pomeriggio di sabato 20 giugno a Cornate d’Adda, in provincia di Monza e della Brianza. La vittima è Angelo Belluscio, operaio 47enne ed ex barista di Calusco. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Milano Today, sabato pomeriggio Belluscio e la figlia di 9 anni si trovavano su isolotto, quando la piccola sarebbe caduta in acqua ed ha iniziato ad annaspare non riuscendo a tornare a riva. Immediatamente il 47enne per salvare la figlia si è tuffato nell’Adda, ma la corrente lo ha trascinato via.

Un pescatore notando l’accaduto si è tuffato in acqua cercando di trarre in salvo entrambi, ma è riuscito a portare a riva solo la piccola. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi e le squadre di ricerca che hanno iniziato a perlustrare la zona per rintracciare il 47enne, ritrovato senza vita ieri mattina, domenica 21 giugno, a diverse ore di distanza.

La piccola, soccorsa immediatamente dai sanitari del 118 giunti sul posto sarebbe in buone condizioni di salute. Intervenuti anche i carabinieri di Vimercate che stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Diffusasi la notizia della tragedia, come riporta Milano Today, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio ed in ricordo di Belluscio anche sui social network da parte di amici e conoscenti.