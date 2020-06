Gravissimo incidente stradale: morta giovane madre e le sue tre figlie piccole

Una madre 37enne e le sue tre figlie hanno perso la vita in un incidente stradale in Canada, la donna era sposata con un uomo originario di Orsara di Puglia (Foggia).

Un’intera famiglia distrutta in un incidente stradale consumatosi a Brampton, città a circa 40 chilometri da Toronto, in Canada, nel pomeriggio di giovedì 18 giugno. A perdere la vita nello schianto una madre di 37 anni e le sue tre figlie di età compresa tra 1 e 6 anni. Scampato alla tragedia il marito della donna e padre delle tre bambine, Michele Ciasullo originario di Orsara di Puglia, comune in provincia di Foggia. Stando ad una prima ricostruzione, la donna e le sue bambine viaggiavano su un furgone che si sarebbe schiantato con un’auto che procedeva nella direzione opposta. Purtroppo per la giovane madre e le bimbe non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche —> Travolto da un’auto mentre torna a casa: spezzata la vita di un adolescente

Canada, distrutta in un incidente stradale famiglia di origine italiana: giovane madre e le tre figlie perdono la vita

Un drammatico incidente stradale si è consumato nel pomeriggio di giovedì 18 giugno a Brampton, città in Canada. Nel terribile impatto, che avrebbe coinvolto quattro veicoli, una maestra di 37 anni, Karolina Ciasullo, e le sue tre figlie Klara (6 anni), Liliana (5 anni) e Mila (1 anno) hanno perso la vita. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, riportata dai media canadesi e dalla redazione di Fanpage, la donna e le figlie si trovavano su un furgone che improvvisamente sarebbe stato travolto da un’auto alla cui guida si trovava un 20enne. Purtroppo i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far nulla per la madre 37enne e le sue bimbe. Gravemente ferito il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale, dove ora si troverebbe ricoverato, ma non in pericolo di vita.

Dagli accertamenti degli agenti della polizia canadese, come riporta Fanpage, è emerso che il 20enne aveva la patente sospesa ed il suo veicolo aveva una targa non corrispondente a quest’ultimo. Adesso gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del terribile sinistro.

Le quattro vittime erano rispettivamente la moglie e le figlie di Michele Ciasullo, residente in Canada da tempo, ma originario di Orsara di Puglia, provincia di Foggia. Sulla pagina Facebook del comune nel foggiano attraverso un post l’amministrazione ha espresso il proprio cordoglio: “L’amministrazione, a nome dell’intera comunità di Orsara, si stringe intorno alla famiglia Ciasullo colpita al cuore in Canada“.

Leggi anche —> Prova a dissuadere l’amica dal suicidio, ma finiscono sotto un treno: morte due donne

Alcuni amici per aiutare la famiglia hanno lanciato una raccolta sulla piattaforma Gofundme che ad oggi, in pochi giorni, ha superato la cifra di 305mila dollari.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.