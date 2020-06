Due amiche sono morte a Barreda, in Spagna, dopo essere state travolte da un treno in corsa, pare che una delle vittime voleva togliersi la vita.

Tragedia in Spagna, dove due donne sono morte dopo essere state travolte da un treno. Le vittime sono due amiche di 32 e 42 anni. L’incidente si sarebbe consumato nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno a Barreda, località del comune di Torrelavega, nel nord della Spagna. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, pare che la 32enne avesse deciso di togliersi la vita gettandosi sotto un treno e l’amica avesse provato a dissuaderla. Durante la colluttazione sorta vicino ai binari, le due sono cadute sulla linea ferroviaria ed un convoglio di passaggio le ha centrate in pieno. Inutili si sono rivelati i tentativi di soccorso per entrambe.

Due amiche sono morte in Spagna, a Barreda, località del comune di Torrelavega, dopo essere state travolte da un treno in corsa nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno. A perdere la vita una donna di 32 anni di nazionalità romena e l’amica 42enne di nazionalità dominicana, entrambe lavoravano in un club vicino al luogo della tragedia. Stando a quanto ricostruito sino ad ora dagli inquirenti, come riportano i media iberici e la redazione di Leggo, la 32enne si era recata presso i binari della linea ferroviaria con l’intenzione di togliersi la vita. Insieme a quest’ultima vi era anche la 42enne che ha cercato in tutti i modi di dissuadere l’amica ed evitare il suicidio. Alla fine tra le due è nata una colluttazione che le ha fatte cadere sui binari, dove un treno di passaggio le ha centrate in pieno non lasciando loro scampo.

Inutili i tentativi di soccorso da parte dei medici giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine che hanno effettuato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Come riferisce la stampa locale e la redazione di Leggo, al vaglio degli inquirenti vi sono tuttora le testimonianze di alcune persone che si trovavano i un bar vicino al tratto ferroviario e le immagini riprese dalla telecamere di sorveglianza poste in zona.

Gli investigatori avrebbero già escluso che quanto accaduto possa essere legato a motivi criminali, l’ipotesi più accreditata è quella di un terribile incidente.