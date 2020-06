Oscar 2021: l’Academy cambia il regolamento oltre alla data della kermesse

Oscar 2021. Nuovo duro colpo inferto al mondo del cinema dovuto alla pandemia da Coronavirus. L’evento di settore più importante del mondo si è dovuto piegare

Per fortuna esistono i film. Pensate a come sarebbe stata la vostra quarantena senza aver avuto la possibilità di trascorrere qualche ora di rilassatezza davanti ad una bella pellicola. Divano, pop-corn e la possibilità di vivere e vedere mille storie diverse.

Guardare un film non è solo l’esperienza di un attimo, di quelle due ore in cui si svela la trama. Il cinema è condivisione, genera dibattito, unisce la gente ma soprattutto è un’industria che dà lavoro a milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Non pensate solo ad attori e registi ma anche a sceneggiatori, tecnici, fotografi, fonici, costumisti, truccatori, ecc.

Ogni anno a Los Angeles dal 1929 si svolge una festa per celebrare quest’arte e decretare i migliori esecutori della stagione trascorsa. Il Coronavirus ha decretato uno stop netto anche di quest’ambito. Stiamo parlando degli Academy Awards, comunemente conosciuti come Oscar.

Il periodo in cui la kermesse prendeva vita è generalmente a fine febbraio. Questo 2020 ha visto la chiusura dei cinema che ancora non hanno potuto riprendere la normale attività. Si sono fermate tutte le produzioni di pellicole (sia sul grande che sul piccolo schermo). I film già di pronta uscita sono rimasti chiusi nel cassetto in attesa che il pubblico possa ammirarli. Che senso avrebbe quindi fare una cerimonia di premiazione senza nessun candidato?

L’ Academy Awards ha così preso un’importante e storica decisione. Gli Oscar 2021 verranno consegnati in data posticipata al 25 aprile. Di conseguenza saranno considerati in gara film rilasciati oltre il 31 dicembre 2020, il limite è fissato al 28 febbraio 2021.

Oscar 2021, l’Academy riadatta il regolamento

Cambio anche delle regole di partecipazione.

Saranno considerati in gara film usciti in streaming o su canali di video on demand.

Il regolamento prevedeva precedentemente che solo film rilasciati per la durata di una settimana nelle sale della contea di Los Angeles potessero partecipare; l’area geografica viene estesa a New York, San Francisco, Chicago, Miami, Atlanta.

Le categorie miglior sonoro e miglior montaggio sonoro vengono accorpate in una sola.

La statuetta per miglior colonna sonora potrà essere ottenuta solo se il film ha il 60% di musiche originali.

Il film deve essere disponibile sul sito Academy Streaming Room entro 60 giorni dall’uscita in streaming su altre piattaforme.

I membri della giuria potranno votare il miglior film straniero vedendo il film sulla loro piattaforma streaming.

Anche il Museo del Cinema dell’Academy verrà inaugurato con ritardo, il 30 aprile 2021.

