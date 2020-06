Diletta Leotta, il suo ritorno in campo è travolgente – FOTO

Diletta Leotta è tornata nuovamente in campo dopo il lungo periodo di stop forzato: la conduttrice è come al solito travolgente.

Diletta Leotta è tornata insieme alla serie A. Dopo il lungo periodo di stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus, il campionato è ripartito nella giornata di ieri. Al Bentegodi è andata in scena la sfida tra Verona e Cagliari, recupero della 25esima giornata. La squadra di Ivan Juric ha vinto il match per 2 a 1. Ad infiammare i tifosi, in ogni caso, è stata anche la giornalista di Dazn. Durante il pre-partita, Diletta ha indossato una magliettina scollata total white da mozzafiato. Al calar del sole la 28enne ha cambiato il look indossando un outfit ancora più straordinario.

Il ritorno in campo di Diletta Leotta

Diletta Leotta è tornata su un campo di serie A. I tantissimi fan della giornalista aspettavano con ansia questo momento. La siciliana ha postato nella giornata odierna una fotografia del pre-partita della sfida del Bentegodi. Siete curiosi di guardare lo scatto? Cliccate su successivo.